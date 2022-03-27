«Тридцать минут утром»: Стефания Маликова в бирюзовом боди и белой мини-юбке покрасовалась в спортзале

Наследница известного семейства Стефания Маликова даже во время занятий фитнесом старается выглядеть очень стильно.

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова и его жены Елены Изаксон Стефания Маликова считается иконой стиля.

Девушка не только модно одевается, но и является дизайнером стильной одежды. Свое реноме изысканной красотки Стефания Маликова поддерживает всегда и везде.

Даже в спортзал она приходит в наряде, продуманном до мелочей.

В микроблоге Стефания Маликова поделилась снимком, на котором предстала в спортзале. Дочь Дмитрия Маликова облачилась для занятий спортом в бирюзовое боди и белую мини-юбку.

В руках у Стефании телефон, обложка которого совпадает по цвету с боди.

Под снимком Стефания Маликова раскрыла секрет своей стройной фигуры.

«6\7 дней в неделю в спортзале тридцать минут утром», — поделилась Стеша Маликова.

Напомним, на днях родители Стефании Маликовой Дмитрий Маликов и Елена Изаксон отметили тридцатилетие совместной жизни.

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