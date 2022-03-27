Сбежавшая принцесса победила: суд запретил эмиру Дубая видеть и воспитывать собственных детей от Хайи

Немного подзабытая история сбежавшей принцессы Хайи из Арабских Эмиратов в Великобританию 2019 года подошла к концу.

Местный суд запретил ее бывшему мужу, эмиру Дубая Мохаммеду Аль-Мактуму, от которого она и спасалась в Европе, воспитывать и даже встречаться со своими наследниками – 10-летним сыном Заидом и 14-летней дочкой Джалилой.

Судья Эндрю Макферлейн прокомментировал, что его решение продиктовано необходимостью оградить детей от эмоционального и психологического вреда, которые может нанести эмир Дубая по отношению к жене.

Отметим, что Мохаммед Аль-Мактум и Хайя бинт аль-Хусейн прожили вместе 15 лет. Принцесса является единокровной сестрой короля Иордании Абдаллы II и была шестой женой шейха.

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