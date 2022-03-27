«Буду стараться»: Стеша Маликова набирает мышечную массу к лету

Пока для одних лишний вес является проблемой номер один. Для других очень сложно поправиться хотя бы на унцию. Дочь Дмитрия Маликова – Стеша Маликова – относит себя ко вторым.

Фигуре блондинки могут позавидовать многие. Однако сама Маликова мечтает о большой мышечной массе. К летнему сезону Стеша хочет стать более сочной.

Поэтому Маликова по утрам занимается с гантелями и собственным весом. Стеша уделяет домашним тренировкам 30 минут шесть, а иногда и семь раз в неделю.

«Буду стараться набрать вес к летнему сезону. О результатах сообщу. 6/7 дней в неделю в спортзале 30 минут утром», – рассказала Стеша в личном микроблоге.

Недавно Маликова похвасталась своими рельефными руками в бирюзовом боди и мятных шортах.

Напомним, ранее Стеша Маликова поговорила о своей работе. Знаменитость призналась, что работает без выходных и думает только о своем шоуруме. У Стеши не остается времени на личную жизнь, потому что она постоянно занята.

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