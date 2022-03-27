«Буйным цветом там цветет русофобия»: Валерия объяснила, почему не скучает по посещению Европы

Как отметила певица, она не испытывает никакого желания поехать туда.

Певица Валерия заявила, что не скучает по Европе, куда уже давно не ездит из-за происходящих событий в мире.

«Во-первых, потому что прошло слишком мало времени. Не успели соскучиться. Во-вторых, зная, каким буйным цветом там цветет русофобия, я не испытываю никакого желания поехать туда, где тебя будут ненавидеть только за то, что ты из России». Валерия

По словам Валерии, за последние годы она хорошо изучила Европу, объездив каждый уголок этого континента. Если у нее сейчас и есть желание куда-то отправиться, то точно не в Европу. В ближайшие годы она планирует открывать для себя что-то другое. Планета большая и на ней много неизведанных мест, сообщает «АиФ».

Напомним, что у Валерии и Иосифа Пригожина есть дом в Швейцарии. Что будет с ним в будущем – неизвестно.

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