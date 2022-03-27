Губерниев заявил о деградации фигурного катания без участия Валиевой на чемпионате мира

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит во французском Монпелье, в этом году особенный.

«Можно с полной уверенностью сказать, что без Камилы Валиевой этот спорт абсолютно деградирует! Да и не только без нее. Отсутствие всех наших спортсменов значительно повлияло на зрелищность и уровень этого турнира». Дмитрий Губерниев

Как заметил Дмитрий Губерниев, российским спортсменам важно вернуться, как можно скорее на международную арену. В противном случае наша страна откатится на много шагов назад, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию завершится 27 марта. Российских спортсменов до соревнований не допустили из-за запрета Международного союза конькобежцев.

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