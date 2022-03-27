«Не видитесь на это!»: Вера Брежнева отказалась петь для российских олигархов

Как отметила певица, в Сети много фейковой информации о ее персоне.

Певица Вера Брежнева в соцсетях опровергла информацию, что собирается выступать перед российскими олигархами.

«Дорогие мои подписчики! В Сети появляется фейковая информация уже и обо мне. Вы же у меня думающие и адекватные. Пожалуйста, фильтруйте информацию, которую читаете и видите. Не видитесь на это!». Вера Брежнева

Ранее директор Веры Брежневой Сергей Сметанин говорил, что певица не против выступить перед российскими олигархами – вопрос только в цене.

Напомним, что Вера Брежнева за последнее время не раз негативно высказывалась о России. В нашей стране она угодила в так называемые «черные списки». В ближайшие годы ее вряд ли удастся увидеть в России.

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