«Не видитесь на это!»: Вера Брежнева отказалась петь для российских олигархов

Певица Вера Брежнева в соцсетях опровергла информацию, что собирается выступать перед российскими олигархами.
«Дорогие мои подписчики! В Сети появляется фейковая информация уже и обо мне. Вы же у меня думающие и адекватные. Пожалуйста, фильтруйте информацию, которую читаете и видите. Не видитесь на это!».
Ранее директор Веры Брежневой Сергей Сметанин говорил, что певица не против выступить перед российскими олигархами – вопрос только в цене.
Напомним, что Вера Брежнева за последнее время не раз негативно высказывалась о России. В нашей стране она угодила в так называемые «черные списки». В ближайшие годы ее вряд ли удастся увидеть в России.
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