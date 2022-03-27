«Начал брать меня на свои спектакли»: Сергей Безруков поблагодарил отца за любовь к актерской профессии

Исполнитель главной роли в сериале «Бригада» Сергей Безруков в Международный день театра опубликовал архивный снимок с отцом.

Именно папа Виталий Безруков привил будущей знаменитости любовь к театру.

«​​​​Международный день театра всегда был для меня особенным праздником, причем с самого детства. Помню, мне было лет пять, а то и меньше, когда отец впервые начал брать меня на свои спектакли в театр им. Пушкина. Мы выходили из метро, шли по бульвару, заходили в проходную, а дальше меня отводили смотреть или в ложу, или прямо между кулис, где мне ставили стул», – вспомнил Безруков.

«Прошло столько лет, а я до сих пор помню мизансцены и диалоги почти всех спектаклей отца. Например, как он стоит на коленях в финале «Разбойников» Шиллера и звучит стихотворение Гете», – рассказал Сергей в личном микроблоге.

Актер прикрепил черно-белую фотографию, где он запечатлелся с отцом на прогулке.

«Перед этим спектаклем я любил подсматривать за зрителями через занавес. Думаю, именно тогда желание играть и выходить на сцену во мне и зародилось», – резюмировал Безруков.

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