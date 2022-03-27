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«Песни от всей души»: Андрей Малахов возвращается на телевидение с новым семейным проектом

Приглашенные в студию гости будут петь и танцевать.

«Песни от всей души»: Андрей Малахов возвращается на телевидение с новым семейным проектом
Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов возвращается на телевидение с новым проектом – «Песни от всей души».

Андрей Малахов
Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

В студии популярный телеведущий будет много общаться с гостями. Все приглашенные звезды при этом будут петь и танцевать. Любопытно, что и сам телеведущий в одном из выпусков не удержится и пустится в пляс.

В перерывах разговоров по душам будут петь и хиты, и народные песни. При этом петь гости будут вживую, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что телепроект «Песни от души» будут показывать по воскресеньям на телеканале «Россия 1».

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