«Армен Борисович жил с не очень красивой женщиной»: Власова – о Цымбалюк-Романовской

Вдова актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что не находит в последнее время себе места. Дело в том, что половина ее квартиры на Арбате принадлежит бизнесмену Юрию Растегину. И он хочет выселить ее.

«Мы предлагали ему выкупить эту часть, но он ответил отказом. Значит ему что-то нужно». Татьяна Власова

Как отметила Власова, Растегин еще шесть лет назад купил часть квартиры. «Армен Борисович, когда жил с не очень красивой женщиной, не по внешности, а по поступкам своим, продал часть квартиры Растегину. Я жила в этом жилье около сорока лет со своим мужем. Растегин очень скользкий тип», — заявила Татьяна Власова.

Напомним, что квартира Армена Джигарханяна стоит 40 миллионов рублей. Бизнесмен Юрий Растегин, которого приписывают в любовники певицы Ларисы Долиной, хочет сделать в будущем в квартире музей.

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