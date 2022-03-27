«Не могла забеременеть»: Виктория Толстоганова отметила 50-летие и рассказала об ошибках молодости

Артистка Виктория Толстоганова заявила, что подростковый период у нее длился чуть ли не до 30 лет. А недавно ей исполнилось 50.
Знаменитость совершила много глупостей по молодости. Поэтому Толстоганова смогла забеременеть только после нескольких лет семейной жизни с актером Андреем Кузичевым. В 2011 году артистка связала свою судьбу с Алексеем Аграновичем.
К слову, Толстоганова и и режиссер Агранович живут в гражданском браке. У Виктории двое детей от первого брака и один от второго.
«Вообще ничего не понимаю в семейной жизни», – призналась актриса.
В 50 Толстоганова вспомнила, какой беззаботной была раньше.
«Я долго не могла забеременеть, потому что в свое время слишком много делала, чтобы детей не иметь… Подростковый возраст у меня длился до 30 лет», – поделилась Виктория в беседе с womanhit.ru.
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