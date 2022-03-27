И как это назвать? Поселившаяся в Латвии Хаматова поставила на аватарку в Telegram фото Сталина

Чулпан Хаматова переселилась из России в Латвию вместе с тремя дочерьми. Актриса не стала говорить, что улетела отдыхать, как это сделали некоторые, заявив прямо – эмигрировала.

Под Ригой в элитном поселке у звезды имеется деревянный дом в 200 квадратов, приобретение которого и дало ей право получения вида на жительство.

Некоторые россияне осудили Чулпан Хаматову за ее «побег» из страны в не самый простой период. В частности, не стала скупиться на слова актриса Екатерина Волкова, которая назвала поступок коллеги «предательством».

А вот Алена Хмельницкая горой встала за артистку, напомнив людям, что знаменитость спасла тысячи людей в своем благотворительном проекте. Экс-жена Тиграна Кеосаяна написала в своем канале Telegram: «Держись, @chulpanhamatova». Перейдя по ссылке, можно увидеть Telegram Чулпан Хаматовой, где вместо своей фотографии, она разместила снимок Иосифа Сталина, который делает ладонями «сердечко».

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