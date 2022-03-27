«Ночами разговаривает с артистами»: Ханна рассказала, сколько сил тратит напрасно ее муж

Исполнительница Ханна заявила, что ее муж является первоклассным продюсером. Однако не все знаменитости могут по достоинству оценить труд Пашу.

Уже несколько артистов за последнее время покинули звездный лейбл. Егор Крид, Тимати, Мот и другие перестали сотрудничать с Black Star.

«Считаю его одним из самых крутых продюсеров в нашей стране. Причем продюсеров-бизнесменов», — заявила певица в YouTube-шоу «Скажи правду».

Как певица Ханна может объяснить решение звезд работать вне лейбла.

«С точки зрения артистов — я прекрасно понимаю, что многие слишком верят в себя и думают: хочу жить вне лейбла. И это нормально абсолютно».

Однако Ханна видит старания мужа, которые не уважают. Более того, некоторые просто пользуются Пашу.

«Я вижу, сколько он работает. Я вижу, как он ночами разговаривает с артистами, кому что надо надеть или почему это стоит выпускать, а это не стоит. Решает их вопросы. И когда потом происходит так, что «спасибо, лейбл классный, но я пошел сам», конечно, я переживаю», — резюмировала исполнительница.

Напомним, ранее Ханна рассказала о своей «карте желаний». Певица уверена, что благодаря ей исполняются все мечты.

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