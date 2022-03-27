Опасная красотка: Настасья Самбурская открыла мотосезон

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская исполнила давнюю мечту и купила ярко-красный мотоцикл.

Дерзкая артистка отличается своим бунтарским характером. Настасья занимается боксом, любит короткие стрижки. Мужественность у Самбурской в крови.

Актриса признавалась, что всегда мечтала разъезжать по городу на собственном байке. Успешная знаменитость наконец подарила себе железного коня.

Актриса опубликовала в личном микроблоге фотографию новенького байка. Самбурская в кожаной куртке оверсайзного кроя и темных джинсах с ботфортами позировала на блестящем мотоцикле. Ярким пятном на снимке, помимо самого средства передвижения, стал свитер Настасьи.

Самбурская выбрала кофту с высоким воротником цвета электрик.

Настасья оседлала железного коня и улыбалась, исполнив свою мечту.

Напомним, ранее Настасья Самбурская восхитила стилиста ярким образом с пальто-одеялом, остроносыми ботфортами и шапкой с ушками.

Модный эксперт оценил необычный аутфит звезды и назвал его преимущества.

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