Елизавета II почтит память принца Филиппа несмотря на проблемы со здоровьем

В последнее время у Елизаветы II не все ладится со здоровьем. Зимой она перенесла коронавирус, правда, болезнь прошла в легкой форме и королева даже выполняла несложную работу. Позже стало известно, что у Ее Величества – проблемы с ногами. Ей стало сложно передвигаться.

Несмотря на все это, королева намерена посетить церковную службу в годовщину смерти принца Филиппа. По слухам, Елизавета II передвигается на инвалидной коляске, поэтому во дворце уже разработан план по доставке королевы к месту действия.

Напомним, муж монарха, принц Филипп умер 9 апреля 2021 года на сотом году жизни. В браке они прожили более 70 лет. Об этом сообщает Reuters.

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