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Елизавета II почтит память принца Филиппа несмотря на проблемы со здоровьем

Королева планирует посетить церковную службу в годовщину смерти мужа.

Елизавета II почтит память принца Филиппа несмотря на проблемы со здоровьем
Елизавета II. Фото: Global Look Press

В последнее время у Елизаветы II не все ладится со здоровьем. Зимой она перенесла коронавирус, правда, болезнь прошла в легкой форме и королева даже выполняла несложную работу. Позже стало известно, что у Ее Величества – проблемы с ногами. Ей стало сложно передвигаться.

Принц Филипп
Принц Филипп. Фото: Global Look Press

Несмотря на все это, королева намерена посетить церковную службу в годовщину смерти принца Филиппа. По слухам, Елизавета II передвигается на инвалидной коляске, поэтому во дворце уже разработан план по доставке королевы к месту действия.

Елизавета II и принц Филипп
Елизавета II и принц Филипп. 1947 год. Фото: Global Look Press

Напомним, муж монарха, принц Филипп умер 9 апреля 2021 года на сотом году жизни. В браке они прожили более 70 лет. Об этом сообщает Reuters.

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