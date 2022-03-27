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Меган Маркл придумала новый проект, но ее обвинили в плагиате

Герцогиня Сассекская вновь не нашла поддержки среди поклонников британской королевской семьи.

Меган Маркл придумала новый проект, но ее обвинили в плагиате
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

После того, как Меган Маркл и принц Гарри уехали в США строить новую жизнь, они довольно редко появляются на публике. Но буквально каждый их выход в свет или напоминание о себе приобретает скандальный оттенок.

Накануне герцогиня Сассекская заявила о том, что будет выпускать собственный подкаст Archetypes, в котором планирует обсуждать стереотипы о женщинах. Хотя в планах у Меган запустить проект только летом, скандал разгорелся уже сейчас.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Пользователи Сети сразу же высмеяли экс-актрису. Дело в том, что за основу своего подкаста она взяла книгу Кэролин Мусс под названием: «Архетипы: кто ты?». Об этом пишет vanityfair.com.

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