Кейт Миддлтон и принца Уильяма не рады видеть на Ямайке

Кейт Миддлтон и принц Уильям с официальным визитом находятся на Ямайке. Путешествие приурочено к 70-летию правления королевы Елизаветы II. Ямайка, как и Багамы, и Белиз относятся к государствам Британского содружества.

По традиции, герцоги Кембриджские посещают ряд мероприятий, проводят важные встречи, а герцогиня демонстрирует самые необычные образы. Вот только их визиту на Ямайке не рады.

На днях десятки видных лидеров государства опубликовали в СМИ и соцсетях открытое письмо с требованием, чтобы Великобритания извинилась за прошлые грехи. Некоторые люди приходили на мероприятия, где должны были присутствовать члены королевской семьи, и открыто выражали свой протест.

«Королям, королевам, принцессам и принцам место в сказках, а не на Ямайке!» — скандировали собравшиеся. Об этом пишет People.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.