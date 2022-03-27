Красавица-мулатка Либерж Кпадону в желтом платье станцевала русский танец в поддержку России

Звезда «Дома-2» решила оставаться в РФ, хотя ее папа в любой момент может позаботится об ее отъезде из страны.

Бывшая участница «Дома-2» Либерж Кпадону рассказала своим поклонникам, что решила оставаться в России, несмотря ни на что.

«У меня двойное гражданство, еще в детстве мне сделали, но оно мне не нужно! Я россиянка! И этим горжусь!» — сказала танцовщица.

Папа Либерж — гражданин Бенина, долгое время жил во Франции и с легкостью может организовать отъезд дочки, но она не хочет этого, считая себя патриоткой.

В своих социальных сетях Кпадону разместила видео с русским танцем под песню Ильи Соболева «Бог с русскими», чтобы поддержать россиян в это непростое время. При этом платье блогер надела ярко-желтое.

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