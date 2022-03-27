«Еды нет, бензина нет»: уехавшая из России Айза очень сильно хочет вернуться обратно

Почти месяц назад Айза Долматова заявила о том, что больше не может оставаться в России. Бизнесвумен перебралась на Шри-Ланку. Однако накануне она призналась, что очень хочет вернуться. В своих соцсетях Айза рассказала, что на острове сложная ситуация.

«Жуткий кризис. Еды нет, бензина нет, газа нет, электричества нет. Я хочу домой», — призналась Айза.

Также звезда отметила, что пока не может приехать, так как билеты очень дорогие. По ее словам, перелет в эконом-классе стоит от 800 тысяч рублей.

Напомним, ранее из России уехали многие звезды. Среди них – Ксения Собчак, Алла Пугачева и Максим Галкин, Рената Литвинова, Иван Ургант. Правда, накануне стало известно, что Ургант уже вернулся домой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.