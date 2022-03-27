«Удалось вытащить»: юрист Мальковой сделала неожиданное заявление

По словам правозащитника, Роман Мальков два месяца не платил алименты.

На днях Светлана Малькова с тремя детьми перебралась на постоянное место жительство в США. Об этом многодетная мама заявила в своем телеграм-канале. В планах у нее открытие своей художественной школы и замужество.

Накануне стало известно, что алименты на троих детей многодетная мама не получала несколько месяцев. Об этом заявила ее юрист Ольга Синельникова.

«Алименты за январь и февраль удалось вытащить только в конце марта. До этого они были перечислены (с опозданием) и с ошибкой в реквизитах и возвращены Роману. Повторно отправлять, естественно, никто не спешил. Если бы не наша помощница, которая взаимодействовала с приставом, Светлана Малькова ничего не получила бы до сих пор», — написала Синельникова в своей соцсети.

Напомним, ранее стало известно, что по решению суда Роман Мальков будет платить алименты в размере 15 700 рублей на каждого из троих детей.

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