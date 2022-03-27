«Никакой дед!»: почему Семчев отказывается общаться с родной внучкой

Своего внебрачного сына актер тоже не очень жалует.

Актер Александр Семчев не скрывает – в молодости он хорошенько пошалил, а потому осталось у него некоторое наследие. Например, внебрачный сын Павел Можинов, который живет в Почепе Брянской области, трудится железнодорожником.

В программе «Секрет на миллион» зрители увидели наследника Семчева, который перенял внешность своего отца. Заслуженный артист признался, что не особо пекся о своем сыне, когда тот был ребенком. Впервые о нем узнал, когда парню уже было 14 лет.

Сейчас Павел наградил папу внучкой, но и к ней особых чувств артист не испытывает – видит редко. За всю жизнь подарит ей только куклу и комбинезон.

«Лень поднять пятую точку. Я никакой дед! Я не возился, не нянчил», — заявил в эфире НТВ Александр Семчев.

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