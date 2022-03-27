«Вся в бабушку»: внучка Валерии покрасовалась в вязаном платье оттенка припыленной розы

Снимками в своей соцсети поделилась ее мама Лиана Шульгина.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин связал себя узами брака со своей возлюбленной Лианой Волковой летом 2020 года. А в первый день 2021го молодожены стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Селин.

Родные души не чают в малышке и стараются проводить с ней как больше времени. Накануне Лиана Шульгина отметилась в одном из столичный ресторанов, куда пришла с Селин. Малышку нарядили в вязаное платье оттенка припыленной розы. Снимками Шульгина поделилась в своей соцсети.

«Какая милашка! Вся в бабушку! Красотка! Модная малышка», — писали пользователи Сети.

Напомним, накануне стало известно, что у Валерии сорвался плановый концерт в Дубае. Европейские музыканты отказались выходить с ней на одну сцену.

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