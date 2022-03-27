«Была семья и нет семьи»: Малькова вспомнила, как муж рассказал об уходе к Макеевой

Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 16 лет, последние несколько – в Словении, куда перебрались из России. Весной 2020-го бизнесмен отправился на родину, чтобы заработать денег, а встретил любовь. С тех пор Светлана считает, что Анастасия Макеева разила ее семью.

«В июле 2020 года, спустя 16 лет брака, я услышала фразу, которую даже не могла представить, что когда-либо услышу от бывшего мужа: «Как раньше уже не будет. Я не вернусь. Детям так будет лучше». Я не поняла сначала в чем дело? Была семья и нет семьи. Потом уже все стало понятно», — написала Малькова в своей соцсети.

Также Светлана добавила, что предложение руки и сердца Роман Мальков сделал Анастасии Макеевой на сцене театра 6 марта 2021-го еще будучи в официальном браке.

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