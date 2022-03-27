Новости шоу-бизнеса: Запашный высказался в адрес Барских, Поплавская – о притеснении русских в Европе, каких шоу не будет на ТВ

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 26 марта, - в обзоре Teleprogramma.pro.

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался в адрес украинского певца Макса Барских, назвав его говнюком. Тем временем, у певицы Валерии сорвался концерт в Дубае.

А Яна Поплавская рассказала, что происходит в Европе, откуда решила вернуться ее подруга. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 26 марта, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Эдгард Запашный назвал Макса Барских говнюком

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался в адрес украинского певца Макса Барских. Он назвал артиста самым настоящим говнюком, которого ни в коем случае нельзя пускать в Россию.

«Пускай поет в польских и литовских барах на русском языке, потому что ни на каком другом языке он никому не нужен!» — сказал Запашный.

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У Валерии сорвался концерт в Дубае

Накануне певица Валерия сообщила, что у нее сорвался плановый концерт в Дубае. Он должен был пройти в рамках Дрезденского оперного бала.

«Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны были выступать Светлана Захарова, Вадим Репин. Но ничего страшного, переживем и это», — заявила артистка.

Яна Поплавская рассказала о том, что происходит в Европе

Актриса Яна Поплавская рассказала о ситуации в Европе. По словам звезды, ее близкой подруге пришлось вернуться в Россию.

«Мне из Испании пишут, что там происходит. Украинские беженцы разнесли русский дом. На русской церкви понимаете, что написали», — рассказала Поплавская.

Какие шоу не выйдут в этом году на телевидении

Накануне стало известно, что канал «ТВ-3» отменил новый сезон проекта «Последний герой», ведущей которого являлась актриса Яна Троянова.

А телеканал СТС отменил запланированную на июнь съемку шоу «Форт Боярд». Пока у продюсеров не получается его возобновить.

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Что делает Анжелика Варум для сохранения молодости

В свои 52 года Анжелика Варум утверждает, что ее красота – исключительно заслуга генетики. По словам певицы, она боится пластических хирургов и никогда не согласится на операцию на лице.

В то же время, специалисты предполагают, что скорее всего певица пользуется достижениями современной косметологии и делает аппаратные процедуры.

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