«Глаз не отвести»: Рудова покрасовалась в ярких шортиках, показав фигуру во всей красе

Недавно Наталья Рудова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке». Теперь популярная блондинка принимает участие в съемках сериала с Павлом Прилучным в главной роли. Недавно актриса даже пожаловалась, что с таким графиком, отпуск у нее будет только перед Новым годом.

Накануне Наталья в очередной раз продемонстрировала фигуру своим фанатам, опубликовав видео в телеграм-канале.

«Наконец-то «слилась», я из-за стресса отекаю сильно», — написала Рудова.

Фолловеры засыпали актрису комментариями.

«Вау! Красота! Глаз не отвести», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно на экраны вышел комедийный фильм «Стрингеры», где Рудова сыграла одну из главных ролей. на съемочной площадке ей посчастливилось поработать с Дмитрием Нагиевым, от которого Наталья осталась в полном восторге.

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