«Проблемы бывают у всех»: актер Николаев воссоединился с молодой женой

Недавно актер Валерий Николаев загремел в психиатрическую клинику. После курса лечения звезду сериала «День рождения Буржуя» выписали, он уже дома. Накануне вместе с молодой женой Эльмирой Земсковой и маленьким сыном Никитой артист гулял во дворе дома, где его и встретили журналисты.

«Проблема есть, и она сейчас решается, медикаментозно это все выравнивается. Просто не успели. У него бывает такая «фигня» — была года три назад, все это лечится. Не могу сказать, что он дебошир – он прекрасный человек. Но проблемы бывают у всех – у кого-то алкоголь, кто-то любит кутить, гулять…», — рассказал Тренер актера по боксу Тарас Кияшко в интервью «Ты не поверишь!» на НТВ.

Добавим, Николаев полон сил и энергии и в ближайшее время готов приступить к работе – вернуться на съемочную площадку.

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