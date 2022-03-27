«Пособия не получала»: уехавшая в США Малькова рассказала о доходах

На днях Светлана с детьми сменила место жительства.

Недавно Светлана Малькова решилась на важный шаг. Многодетная мама с тремя детьми переехала из Словении в США. По словам художницы, семья будет жить в Сиэтле, где Светлана планирует открыть художественную школу, а также выйти замуж.

Накануне в своем телеграм-канале Малькова рассказала о своих доходах, которые у нее были во время жизни в Любляне.

«Пособия в России не получала! В Словении — по 110 евро на ребенка!» — написала Малькова.

больше по теме Уехавшая в США Малькова похвасталась новым достижением в своей жизни Многодетная мама перебралась из Словении в Сиэтл.

Напомним, ранее стало известно, что судебные разбирательства касательно суммы алиментов между бывшими супругами завершились. Согласно решению суда, Роман Мальков будет платить по 15 700 рублей на одного ребенка.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.