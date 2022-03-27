«Пособия не получала»: уехавшая в США Малькова рассказала о доходах

Недавно Светлана Малькова решилась на важный шаг. Многодетная мама с тремя детьми переехала из Словении в США. По словам художницы, семья будет жить в Сиэтле, где Светлана планирует открыть художественную школу, а также выйти замуж.
Накануне в своем телеграм-канале Малькова рассказала о своих доходах, которые у нее были во время жизни в Любляне.
«Пособия в России не получала! В Словении — по 110 евро на ребенка!» — написала Малькова.
Напомним, ранее стало известно, что судебные разбирательства касательно суммы алиментов между бывшими супругами завершились. Согласно решению суда, Роман Мальков будет платить по 15 700 рублей на одного ребенка.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.