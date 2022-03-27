«Макияж и прически — не мой конек»: Алена Водонаева с трудом самостоятельно красилась в Африке

В Москве у бизнесвумен сразу несколько помощников, которые собирают ее на мероприятия.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассказала, как наводила марафет во время съемок шоу «Звезды в Африке».

Алена призналась, что не является большим фанатом декоративной косметики. Точнее, телеведущая не любит краситься самостоятельно. Но в Африке Алене пришлось взяться за тушь и и пудру.

«Отвечаю на вопрос, которые часто задают женщины. Есть ли на проекте «Звезды в Африке» визажист или стилист. У участников – нет. У ведущих – да. Я взяла с собой совсем немного косметики, так как делать себе макияж и прически — не мой конек. Минимум сборов: пудра, тушь, карандаш для губ, плюс блеск и расческа. Вот, нашла фото со стрелками. Это были мои единственные стрелки на шоу. Привыкла, что меня всегда везде собирают мастера моего салона красоты. Обленилась. Про одежду напишу в следующем посте», – заявила знаменитость в личном микроблоге.

Напомним, ранее Алена Водонаева спровоцировала скандал на проекте «Звезды в Африке».

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