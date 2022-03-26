«Мы не ругались»: муж Евгении Добровольской уверяет, что скоро вернется к жене

Бывший муж Евгении Добровольской – Дмитрий Мананников – заявил, что не ссорился с актрисой.
По словам оператора, Евгения Добровольская просто хотела побыть одна. Именно поэтому Дмитрий Мананников ушел из дома артистки.
«Мы не ругались. Это просто эмоциональная вспышка. Иногда людям нужно отдохнуть друг от друга», — заявил Мананников в программе «Ты не поверишь» на НТВ.
В последне время Дмитрий живет с родителями, а актриса осталась хозяйничать в своей квартире в Москве. 13-летняя дочь Анастасия, которую Евгения родила от Дмитрия, осталась с мамой.
Добровольская подробно не комментирует свой развод с оператором Мананниковым.
«Я живу с детьми и живу для них. Муж — это посторонний человек, он даже не родственник», — высказалась Добровольская.
Напомним, ранее приятельница Дмитрия Мананникова заявила, что Евгения Добровольская выгнала оператора из дома. Дмитрий был вынужден переехать к другу, так как своего жилья у бывшего мужа артистки нет.
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