«Мы не ругались»: муж Евгении Добровольской уверяет, что скоро вернется к жене

Бывший муж Евгении Добровольской – Дмитрий Мананников – заявил, что не ссорился с актрисой.

По словам оператора, Евгения Добровольская просто хотела побыть одна. Именно поэтому Дмитрий Мананников ушел из дома артистки.

«Мы не ругались. Это просто эмоциональная вспышка. Иногда людям нужно отдохнуть друг от друга», — заявил Мананников в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

больше по теме Евгения Добровольская развелась с третьем мужем, который младшее ее на 13 лет Супруги прожили вместе 15 лет.

В последне время Дмитрий живет с родителями, а актриса осталась хозяйничать в своей квартире в Москве. 13-летняя дочь Анастасия, которую Евгения родила от Дмитрия, осталась с мамой.

Добровольская подробно не комментирует свой развод с оператором Мананниковым.

«Я живу с детьми и живу для них. Муж — это посторонний человек, он даже не родственник», — высказалась Добровольская.

Напомним, ранее приятельница Дмитрия Мананникова заявила, что Евгения Добровольская выгнала оператора из дома. Дмитрий был вынужден переехать к другу, так как своего жилья у бывшего мужа артистки нет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.