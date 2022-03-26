«Не могла говорить»: Татьяна Буланова рассказала о последствиях инъекций

Исполнительница призналась, что не весь ее уход за лицом оказался удачным.

Артистка Татьяна Буланова заявила, что не обходится без косметических процедур у специалистов. Знаменитость ухаживает за кожей лица не только в домашних условиях.

Однако не всегда Булановой удавалось найти качественный препарат или квалифицированного косметолога. Исполнительница вспомнила, как один раз поплатилась за желание стать еще красивее.

Татьяне сделали инъекцию ботокса. «Укол красоты» дал не того результата, на который надеялась певица.

«Уколы красоты делала. Но были неудачные последствия. Однажды мне вкололи ботокс, и я не могла говорить», – призналась Татьяна Буланова.

В последнее время артистка делает процедуру с помощью лазера. Исполнительница надеется, что таким способом ей удастся зрительно помолодеть.

«Я прохожу курс лазерного 5-D омоложения. От эффекта я в восторге», – рассказала Буланова в беседе с kp.ru.

Напомним, ранее Татьяна Буланова закрыла ипотеку. Знаменитость призналась, что не умеет копить деньги. А покупка недвижимости стала для нее отличным вложением.

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