«Вечерком без винца»: Настя Ивлеева отказалась от алкоголя и стала правильно питаться

Бывшая возлюбленная рэпера Элджея – Настя Ивлеева – заявила, что бросила пить. Знаменитость также старается не есть на ночь жирное и солнечное.

Ивлеева уже увидела первые результаты правильного питания. Блогер отметила, что кожа ее лица заметно улучшилась после отказа от вредных привычек.

«Вечерком без винца, конечно, прискорбно, но есть и плюсы: лицо натянулось, порозовело, поплотнело, помолодело и посвежело. Но какой в этом толк, если душа скучает…», – призналась Настя.

Также Ивлеева стала встречать рассветы в манеже. Блондинка бегает и подтягивается. Настя опубликовала фотографию с тренировки. Телеведущая улыбалась при виде беговых дорожек.

«Традиционное утро в манеже», – поделилась Ивлеева в личном микроблоге.

Напомним, ранее Настя Ивлеева призналась, что стала чувствовать себя лучше после развода. Знаменитость долго горевала после расставания с экс-возлюбленным Элджеем. Но в последнее время разбитое сердце Ивлеевой стало прежним.

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