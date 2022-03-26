«Наше счастье»: жена Александра Реввы поздравила младшую дочь

Возлюбленная исполнителя Александра Реввы – Анжелика Ревва – разместила в личном микроблоге поздравление для младшей дочери Амели.

Девочке исполнилось девять лет. В день рождения младшей наследницы Анжелика Ревва рассказала своим подписчикам, каким чудесным ребенком является малышка.

Жена Александра Реввы призналась дочери в любви и пожелала ей счастливой жизни.

«С днем рождения, наше счастье! Пусть твое доброе сердце принесет много света в этот мир! Спасибо небу за этот дар! Амели, ты любовь!», – написала Анжелика в личном микроблоге.

Отметим, что у именинницы есть старшая сестра Алиса. Первенцу Анжелики Реввы в этом году исполнится уже 15 лет. Сестры прекрасно ладят и радуют своих знаменитых родителей.

Напомним, ранее Александр Ревва записал хит вместе с Клавой Кокой. Также отец Амели Реввы прокатил молодую исполнительницу на кабриолете. Примечательно, что артисты были в огненных нарядах.

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