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«Наше счастье»: жена Александра Реввы поздравила младшую дочь

Амели празднует свое девятилетие.

«Наше счастье»: жена Александра Реввы поздравила младшую дочь
Анжелика и Александр Ревва. Фото: личный архив артиста

Возлюбленная исполнителя Александра Реввы – Анжелика Ревва – разместила в личном микроблоге поздравление для младшей дочери Амели.

Девочке исполнилось девять лет. В день рождения младшей наследницы Анжелика Ревва рассказала своим подписчикам, каким чудесным ребенком является малышка.

Жена Александра Реввы призналась дочери в любви и пожелала ей счастливой жизни.

«С днем рождения, наше счастье! Пусть твое доброе сердце принесет много света в этот мир! Спасибо небу за этот дар! Амели, ты любовь!», – написала Анжелика в личном микроблоге.

Александр Ревва
Александр Ревва с дочерью Амели. Фото: личный архив артиста

Отметим, что у именинницы есть старшая сестра Алиса. Первенцу Анжелики Реввы в этом году исполнится уже 15 лет. Сестры прекрасно ладят и радуют своих знаменитых родителей.

Напомним, ранее Александр Ревва записал хит вместе с Клавой Кокой. Также отец Амели Реввы прокатил молодую исполнительницу на кабриолете. Примечательно, что артисты были в огненных нарядах.

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