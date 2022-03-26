«Осваиваем родительское ремесло»: Федук нежно спел и сыграл на инструменте для дочки

Исполнитель Федук поделился свежей записью с новорожденной дочерью Ниной. Знаменитость сыграл на укулеле для наследницы.

Напомним, в марте 2022 года Федук и его жена Саша Новикова стали родителями малышки, которую назвали Ниной.

больше по теме Федук подтвердил, что стал отцом Артист опубликовал строчки из песни в личном микроблоге в день рождения его ребенка.

Обычно Федук не делится подробностями личной жизни. Но с рождением наследницы все изменилось. Исполнитель не только показал лицо малышки. Но и опубликовал трогательные моменты вместе с семьей в своем Telegram.

Певец играл на укулеле для Нины. А Саша Новикова укачивала дочь на руках.

«Медленно, но верно мы осваиваем родительское ремесло и почти не спим. Дарим любовь, смотрим на нашу малышку и стараемся не думать о плохом. В ближайшее время я возобновлю работу над своим новым альбомом, про который могу сказать только то, что это будет старый, добрый ностальгический Федя Федор», – написал в своем микроблоге Федук.

Напомним, ранее Федук показал жену в палате родильного отделения. Сам же артист позировал с крошечной дочкой на руках.

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