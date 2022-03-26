«Вернула длинные волосы»: Боня похвасталась новой прической, модным маникюром и педикюром

Бывшая звезда «Дома-2» приехала в Москву и целый день провела в салоне красоты.

Виктория Боня многим знакома с того дня, как приняла участие в шоу «Дом-2». Она была той, кто долго продержался на проекте. Потом Виктория работала на телевидении, но позже уехала жить в Монако.

У нее был длительный роман с миллионером Алексом Смерфитом. Она даже родила от него дочка Анджелину, но они расстались. Но до сих пор экс-возлюбленные дружат. А звезда мечтает снова выйти замуж.

На днях Боня прилетела в Москву. Она не скрывает, что в России лучший сервис в салонах красоты. Светская львица для начала обновила свой маникюр и педикюр. Она выбрала нежный лак с блестками для ног и нюдовый цвет для рук.

Виктория показала, что получилось в соцсети. Примечательно, что многие звезды поддерживают тренд на натуральный маникюр от Веры Брежнвой до Регин Тодоренко.

Также Виктория сменила прическу. Она нарастила волосы уже не в первый раз. Так светская львица готовится к Каннскому кинофестивалю. С длинными локонами больше вариантов для укладок.

Поклонники восхитились тем, что Боня так за собой ухаживает. Она также заглянула к косметологу вместе с мамой. Боня старается поддерживать молодость, поэтому не все догадываются, что ей 42 года.

«Я снова вернула длинные волосы!» — радостно объявила звезда.

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