«А похожи!»: как выглядит внебрачный сын экстремально похудевшего Александра Семчева

Актера Александра Семчева называли главным толстяком страны, что, по-видимому, ему изрядно надоело. Три года назад артист похудел на 100 кг и начал новую жизнь.

У Семчева три сына. Двое от официальных браков и третий — внебрачный от Татьяны Можиновой — Павел Можинов. Молодой человек проживает в Почепе Брянской области, работает железнодорожником.

У Павла подрастает дочка. Мужчина признается, что Семчев – никудышный дед.

«Он вечно на гастролях и спектаклях, к сожалению. Внучке подарил за все время только комбинезон и куклу», — заявил Павел.

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