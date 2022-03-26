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«А похожи!»: как выглядит внебрачный сын экстремально похудевшего Александра Семчева

У артиста даже подрастает внучка.

«А похожи!»: как выглядит внебрачный сын экстремально похудевшего Александра Семчева
Актер Александр Семчев в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Актера Александра Семчева называли главным толстяком страны, что, по-видимому, ему изрядно надоело. Три года назад артист похудел на 100 кг и начал новую жизнь.

У Семчева три сына. Двое от официальных браков и третий — внебрачный от Татьяны Можиновой — Павел Можинов. Молодой человек проживает в Почепе Брянской области, работает железнодорожником.

Сын Александра Семчева Павел Можинов. Фото: НТВ
Сын Александра Семчева Павел Можинов. Фото: НТВ

У Павла подрастает дочка. Мужчина признается, что Семчев – никудышный дед.

«Он вечно на гастролях и спектаклях, к сожалению. Внучке подарил за все время только комбинезон и куклу», — заявил Павел.

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