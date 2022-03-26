«За гранью»: стал известен реальный вес сына Никаса Сафронова

Цифра уже далеко за 200…

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин выступает против диет и голодания. Он является ярым представителем бодипозитива и призывает людей не стесняться пышных форм.

В популярном шоу НТВ «Секрет на миллион» молодой человек признался, что сейчас весит 273 килограмма. Как говорят его поклонники, это уже за гранью.

«Но с женщинами у меня проблем нет!» — признался Затравкин Лере Кудрявцевой.

Лука с детства страдал ожирением. В возрасте 18 лет он уже весил 160 килограммов. Десять лет назад сын Сафонова сел на строгую диету и смог похудеть до 76 килограммов. Тогда пианиста было не узнать, он заметно помолодел и стал больше похож на родителя.

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