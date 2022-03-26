Какую квартиру в Москве Олег Табаков помог получить Александру Семчеву

Актер Александр Семчев пришел в студию популярного проекта НТВ «Секрет на миллион». Артист рассказал Лере Кудрявцевой, что в его жизни большую роль сыграл режиссер Олег Табаков.

«Он мне помог выбить квартиру в Москве. Мне предлагали на выбор три, в зависимости от района. Я выбрал Ленинский проспект. Речь идет об «однушке» в 38 квадратных метров. Но потом я поменял квартиру и сейчас живу в «трешке», 75 «квадратов»», — рассказал он.

Актер также признался, что всегда мечтал о даче. У него есть участок в 40 соток в Тверской области, в городе Вышний Волочек. Огорода там нет, у Семчева на территории растут яблони.

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