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Палатки, шары, макияж: Боня показала, какую пижамную вечеринку устроила ее дочка в Монако

Телеведущая позволила наследнице собрать подруг, чтобы отпраздновать 10-летие.

Палатки, шары, макияж: Боня показала, какую пижамную вечеринку устроила ее дочка в Монако
Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Виктория Боня давно уже стала медийной личностью. После участия в шоу «Дом-2» она смогла стать телеведущей. Потом светская львица предпочла развиваться как бизнесвумен и бьюти-блогер.

Она уже много лет живет в Монако, где растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. С бывшим возлюбленным звезда поддерживает дружеские отношения. А недавно они увиделись, отметив 10-летие наследницы в ресторане.

На несколько дней Боня приехала в Москву. А в это время ее дочка устроила пижамную вечеринку в Монако. Изначально планировался большой праздник в честь круглой даты, но его пришлось отменить, так как Анджелина болела.

Но теперь она облачилась в кигуруми и повеселилась с подругами. Дом был украшен шариками, там также поставили зеркала и столики для макияжа, а в палатка на подушках они могли сидеть и болтать.

«Тем временем у Анджелины пижама party в Монако в честь ее десятилетия», — написала звезда.

Анджелина устроила вечеринку. Фото: соцсети Виктории Бони

Поклонники поразились тому, как выросла Анджелина. Многие также отметили, что она очень скромная. «Какая красотка», «Время так быстро бежит», «Прелесть какая», «Я любуюсь этой бусинкой», «Ну она вся в вас», «Классная идея для праздника», «Хорошенькая! И все таке милое, девчачье! Отличный праздник», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Анджелина. Фото: соцсети Виктории Бони

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