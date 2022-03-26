Надежда Ангарская призналась, что раньше весила 136 кг

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская призналась в шоу «Секрет на миллион» о том, что ей постоянно приходиться бороться с лишним весом. Артистка заявила, что раньше весила очень много.

«Мой максимальный вес – 136 кг, — заявила она. – Потом я похудела. Потом родила. И все идет очень сложно. Мой идеал – 85 кг, но мне до него еще далеко», — заявила актриса.

Ангарская вдохновляет своим примером других женщин: Надежда Ангарская добилась успеха в карьере, сильно похудела, разорвала токсичные отношения с Раедом Бани. Главный урок, который вынесла актриса из опыта, — никогда не стоит сдаваться перед лицом трудностей.

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