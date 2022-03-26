«Съедал таз оливье»: Семчев рассказал, зачем решил экстремально похудеть

У актера были серьезные проблемы со здоровьем.

Актер Александр Семчев стал новым гостем популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». Артист рассказал Лере Кудрявцевой, почему решил экстремально похудеть.

«Мне врачи поставили сахарный диабет. Это уже было опасно для жизни. Можно сказать, я нажрал его себе. Я мог съесть за раз таз салата оливье. Мне это мешало сильно жить», — пояснил актер.

Вообще, за последние три года внешность Семчева заметно изменилась: он потерял фактические половину своего веса — 100 килограммов и теперь старается поддерживать хорошую физическую форму. А еще Александру Семчеву удалось справиться с расстройством пищевого поведения.

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