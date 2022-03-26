Так ноги еще стройнее: Бородина в мини-юбке и рубашке-жакете в клетку повеселилась на вечеринке

Телеведущая отправилась на день рождения к другу в женственном образе.

Ксения Бородина уже больше 16 лет ведет передачу «Дом-2». Благодаря проекту она стала знаменитой. Телеведущая теперь живет в просторном доме, воспитывает двоих детей и часто путешествует.

Примечательно, что в прошлом году она развелась с Курбаном Омаровым. После этого Ксения стала чаще видится с подругами, выходить в свет и появляться на светских раутах, которые раньше обходила стороной.

Бородина не скрывает, что регулярно пополняет гардероб обновками. Она любит носить платья и элегантные пальто. На этот раз телеведущая отправилась на день рождения к другу визажисту Сердару Камбарову в мини-юбке с принтом и клетчатой рубашке-жакете.

Образ дополнили бархатные нюдовые лодочки. Стилисты отмечают, что обувь в тон кожу и визуально вытягивает силуэт и делает ноги длиннее. Ксения повеселилась на вечеринке, которая прошла в ресторане. Именинник собрал многих своих подруг вместе.

«Вчера на др обсуждали с ребятами стилистами вернутся ли Zara. Я думаю, что даже когда все более или менее устаканится, никто никогда не сознается, что им позвонили оттуда и фактически заставили приостановить деятельность магазинов, предприятий и т. д. Еще больше уверена, что никто не думал, что это будет так долго. В некоторых магазинах перед закрытием персонал был уверен, что просто нужно время для перенастройки логистики. Так это объясняли внутри сотрудникам. Но уже очевидно, что время прошло, и идет, а ничего не меняется. И уже даже ассоциация западных брендов заявляют о том, что хотят вернуться. Уверена, что многие этого ждут», — написала звезда.

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