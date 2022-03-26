Элегантна и в непогоду: Миддлтон в шифоновом платье фисташкового цвета и лодочках посетила школу

Герцогиня Кембриджская попала под ливень. Однако это не помешало ей выглядеть безупречно.

Кейт Миддлтон уже давно стала членом британской королевской семьи. Она не скрывает, что у нее много обязанностей. Герцогиня Кембриджская сопровождает принца Уильяма на разных мероприятиях, принимает важных гостей во дворце и посещает службы в церкви, которые проходят по праздникам.

А недавно супруги уехали в тур по Центральной Америке. Им довелось повторить тур, который в свое время совершила королева Елизавета II.

Эта неделя выдалась для пары особенно насыщенной. Они посетили Белиз, где пообщалась с местными жителями. Также супруги несколько дней провели на Ямайке, где у них было несколько выходов в свет.

Миддлтон успела поразить публику элегантными образами, а также впервые за 10 лет появилась в мини-шортах. Теперь она прилетела на Багамы, где посетили местную школу. Жена принца Уильяма для такого случая выбрала романтический лук.

Несмотря на ливень, Кэтрин была в шифоновом платье миди фисташкового цвета и белых лодочках на шпильке. Она распустила волосы. Сначала герцогиня Кембриджская пообщалась с учениками, а потом приняла участие в посадке деревьев. Даже в элегантном наряде она не отказалась взять лопату в руки и завершить посадку растения.

Поклонники были восхищены тем, как она держала себя на публике.

«О Боже, извините, кажется, мы привезли с собой английский дождь», — отметила Кейт.

Ей вторил муж, тоже извиняясь за такие погодные катаклизмы.

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