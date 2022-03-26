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Валерия: «В Дубае музыканты отказались выходить на сцену с российскими артистами»

Гонения на нашу нацию по всему миру продолжаются.

Валерия: «В Дубае музыканты отказались выходить на сцену с российскими артистами»
Певица Валерия в шоу «Маска». Фото: НТВ

Певица Валерия сообщила, что у нее сорвался плановый концерт в Дубае. Мероприятия должно было состояться в рамках Дрезденского оперного бала.

«Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны были выступать Светлана Захарова, Вадим Репин. Но ничего страшного, переживем и это», — заявила артистка.

Недавно Валерия выступала в Ханты-Мансийске на закрытии зимних игр паралимпийцев. Звезду принимали там очень тепло.

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