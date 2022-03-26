Два билета в бизнес-класс, четыре места в СВ: Кормухина показала авиа, авто и жд райдер Меладзе

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» показала авиационный, железнодорожный а транспортный райдер музыканта Валерия Меладзе.

К примеру, в самолете Меладзе требует два места в бизнес-классе. При отсутствии «бизнеса» – плюс одно место на каждого пассажира. Прилет и вылет должен быть в вип-зал. В эконом нужно покупать не менее десяти билетов.

Поражает и железнодорожный райдер исполнителя. Он хочет четыре места в СВ. Два купе полностью в одном вагоне. Купе должны находиться рядом. У туалета нельзя. И 24 места купе в одном вагоне. Если в поезде нет СВ, то выкупается полностью вагон. На железнодорожном вокзале должны быть два носильщика с двумя тележками.

По городу Меладзе передвигается исключительно на «Мерседесе», которому не старше трех лет. Водитель не должен курить. Также требуется автобус на 25 человек.

Напомним, что Валерий Меладзе возвращается к гастрольной деятельности. При этом ранее он негативно высказывался о России.

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