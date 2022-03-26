«Не все я делаю ради заработка»: Елена Захарова озвучила свою зарплату в театре

По словам актрисы, у нее есть поэтические проекты, которыми она занимается ради удовольствия.

Актриса Елена Захарова озвучила свою зарплату в Театре Луны, где она служит уже много лет.

«Действительно, в театре больше 20 тысяч рублей никогда не получала. Но моя трудовая книжка еще с института лежит там». Елена Захарова

По словам Елены Захаровой, деньги для нее важны, но не все она в этой жизни делает ради заработка. К примеру, у нее есть сразу несколько поэтических проектов. Ими она занимается ради удовольствия, сообщает eg.ru.

Ранее худрук Театра Луны Сергей Проханов отмечал, что в его культурном учреждении маленькие зарплаты. Он боится, что Елена Захарова может рано или поздно просто уйти к конкурентам.

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