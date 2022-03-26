«Счета и вклады заблокированы»: Жорин рассказал о неприятном «сюрпризе» в итальянском банке

Как отметил адвокат, ему просто пришло уведомление, что средствами он воспользоваться не сможет.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что все его счета в ведущем итальянском банке Intesa Sanpaolo оказались заблокированы. Причина в том, что он русский. Кроме того, в транскрипции его фамилии есть буква Z.

«Примечательно, что никаких объяснений блокировки мне в письменном виде не прислали. Просто уведомление, что все ваши счета и вклады заблокированы. С уважением, ваш банк Intesa». Сергей Жорин

Как отметил Сергей Жорин, он больше недели не мог добиться каких-то вразумительных ответов от банка о причинах блокировки его счетов. По его словам, так по-хамски ведут себя не все итальянские банки. С данным же учреждением он готов встретиться в суде, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что в некоторых европейских странах наблюдается откровенная русофобия. Европейские банки, в частности, блокируют счета россиян и белорусов.

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