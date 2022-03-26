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Пока Пугачева в Израиле: Орбакайте появилась в Кирове с модной укладкой «пляжные локоны»

Дочь Примадонны, несмотря на американское гражданство, покоряет российские сцены.

Пока Пугачева в Израиле: Орбакайте появилась в Кирове с модной укладкой «пляжные локоны»
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

В тот момент, когда Алла Пугачева решила затаиться в Израиле, ее старшая дочь Кристина Орбакайте, напротив, прилетела из Америки в Россию.

В настоящий момент артистка отправилась на гастроли по стране со своим юбилейным туром. Она побывает в таких городах как Ижевск, Екатеринбург, Челябинск.

В Кирове Кристина Орбакайте появилась с модной укладкой «пляжные локоны», которые создают легкий эффект небрежности будто бы от влажного морского воздуха.

Кристина Орбакайте в Кирове. Фото: соцсети

Отметим, что певица уже давно живет в США вместе со своим мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. У супруга там развитый бизнес, а также недвижимость в Майами и Нью-Йорке.

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