Пока Пугачева в Израиле: Орбакайте появилась в Кирове с модной укладкой «пляжные локоны»

В тот момент, когда Алла Пугачева решила затаиться в Израиле, ее старшая дочь Кристина Орбакайте, напротив, прилетела из Америки в Россию.

В настоящий момент артистка отправилась на гастроли по стране со своим юбилейным туром. Она побывает в таких городах как Ижевск, Екатеринбург, Челябинск.

В Кирове Кристина Орбакайте появилась с модной укладкой «пляжные локоны», которые создают легкий эффект небрежности будто бы от влажного морского воздуха.

Отметим, что певица уже давно живет в США вместе со своим мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. У супруга там развитый бизнес, а также недвижимость в Майами и Нью-Йорке.

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