«Русофобы там, где люди плохо образованы»: Виктория Боня – о ситуации в мире

По словам модели, самое страшное, что может быть – это люди без образования и культуры.

Модель Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что в ближайшее время обязательно посетит Америку.

«Я собираюсь в Америку. В Майами полечу. Там у меня много друзей. Я все-таки думаю, что русофобы там, где люди плохо образованы. С такими я не общаюсь. Круг общения состоит из людей, которые меня уважают. Они знают историю». Виктория Боня

По словам Виктории Бони, в разное время был хейт и в отношении Израиля, и Китая. Сейчас очередь дошла до России. «Людям нужно кого-то не любить. Пальцем на кого-то показывать. Самое страшное, что так поступают люди без образования и культуры. Я вот тоже раньше думала, зачем учиться в институте. А теперь понимаю, какая за этим стоит история. Поэтому все переживем», — заявила Виктория Боня.

Напомним, что Виктория Боня не так давно получила американскую визу. В самое ближайшее время она отправится в эту страну.

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