«Это оттенок позитива, энергии, веселья»: Нюша предстала в свете в платье с воланами модного цвета

Певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым появилась на одном из светских вечеров в Дубае, куда они перебрались ради бизнеса главы семейства.

Артистка появилась на публике в ярко-оранжевом платье по фигуре, обильно украшенном воланами и сборками. Босоножки звезда подобрала в тон.

«Образ Нюши однозначно можно назвать трендовым, модным в этом сезоне. Оранжевый цвет отлично комплектуется и с лавандовым оттенком, который предложил в этом сезоне Институт Pantone в качестве главного, и с зеленым, который с прошлого года с нами. Сейчас, в период напряженной обстановки в мире, нам просто требуются яркие цвета, особенно оранжевый. Это оттенок позитива, энергии, веселья.

Актуальны воланы, которые мы видим на платье, а также сборки на шнуровке. Единственное, я бы рекомендовала босоножки другого цвета, чтобы не было такого банального прочтения, добавила бы нюдовый оттенок, продублировав осветленные локоны Нюши», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro стилист Алсу Арна.

По мнению Алсу Арна, изменение акцентов придало бы тонкости и загадки образу певицы и расфокусировало бы внимание публики в целом на силуэте Нюши, убрав два слишком ярких акцента в виде платья и туфель. «Эффект голых ног всегда работает в плюс женщине. Создается притягательное впечатление, что девушка идет на цыпочках», — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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