«Раньше было хуже»: Мария Погребняк показала, как усердно тренируется ее младший сын

Алексей Погребняк занимается большим спортом и уже выигрывает турниры.

Жена футболиста Павла Погребняка – Мария Погребняк – разместила в личном микроблоге ролик с участием ее третьего сына Леши. Мальчик с ракеткой за спиной шел на тренировку.

Мария подчеркнула, что на днях наследник победил на соревнованиях по большому теннису. Однако Леша не расслабляется и уже готовиться к новому турниру.

Погребняк приехала с сыном на теннисный корт и записала игру наследника для поклонников. Модель осталась в восторге от мастерства сына. После тренировки блондинка взглянула на руки юного теннисиста и ужаснулась – они все были в свежих мозолях.

«Вот наши мозоли после тренировки. Так тяжело спортсменам даются победы», – отметила Мария.

«Раньше было хуже, кожа уже привыкает. Завтра турнир! Который длится 5-6 часов», – поделилась планами сына Мария Погребняк.

Напомним, ранее Мария Погребняк поделилась секретами воспитания троих сыновей. Знаменитость отметила, что ее мальчики с ранних лет отличались самостоятельностью, которую Мария смогла им привить.

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