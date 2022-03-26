«Я не собираюсь эмигрировать»: Виктория Боня объяснила, зачем получила американскую визу

По словам модели, так ей будет проще передвигаться по миру.

Модель Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro объяснила, почему получила недавно американскую визу.

«Я десять лет живу в Монте-Карло. У меня ребенок учится в школе, но иногда мы путешествуем. Ребенку виза вообще не нужна. В связи с пандемией я визу не могла получить. Сейчас решила, что надо сделать, чтобы спокойно передвигаться по миру». Виктория Боня

Как заявила Виктория Боня, ни о каких ее переездах речь не идет. «Я не собираюсь эмигрировать. Мне все в Монако нравится. Это безопасное место. На Новый год мы с дочкой ездили в Коста-Рику. Если бы у меня была американская виза, то билет обошелся гораздо дешевле. Я отдала 12 тысяч долларов на двоих, а с визой вышло бы тысяч семь долларов. Когда у тебя нет американской визы, то ты даже транзитом через Америку не можешь лететь. А я человек, который посещает разные страны», — заявила Виктория Боня.

Напомним, что недавно Виктория Боня получила американскую визу. В ее планах значится поездка в США.

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